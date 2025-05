Il dibattito sulla seconda ascesa dei nazisti in Germania

nazisti e democratici. Ma le regole non prevedono ruoli dichiarati: i nazisti si conoscono tra loro, i democratici no, e ciò fa sì che, spesso, i democratici inizino a capire chi sono i giocatori nazisti quando questi stanno per vincere la partita. In Germania, le regole sulla messa al bando dei partiti neonazisti ricordano un po' "Secret Hitler".L'Ufficio federale tedesco per difesa della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz), di fatto i servizi segreti interni, ha dichiarato l'estrema destra di Alternative für Deutschland un'organizzazione estremistica e un pericolo per la democrazia. È facile prevedere che ora si riaccenderà il dibattito, già visto tanto in Germania quanto in Europa per casi simili, sulla legittimità costituzionale di Afd.

