Il dibattito sul congresso Pd Orlando | Ipotesi da non escludere

© Quotidiano.net - Il dibattito sul congresso Pd. Orlando: “Ipotesi da non escludere” Orlando, leader della sinistra Dems, chiamare il Pd a congresso nel 2026 dopo le elezioni regionali sarebbe un’Ipotesi così peregrina?“Non mi sento di dire che l’Ipotesi possa essere esclusa. È una discussione che dobbiamo fare insieme. Ma mi pare evidente l’esigenza di riflessione comune su quel che sta accadendo nel mondo”.Tanto che il Pd si è diviso in Europa sul piano di riarmo. “Lo vedrei più come effetto che come causa. Il riflesso di posizioni diverse sul ruolo dell’Europa e della sinistra europea e dell’Occidente che si sono approfondite nel momento in cui la politica di Trump ha acutizzato la crisi dell’atlantismo, del multilateralismo, della globalizzazione come l’avevamo conosciuta. Un processo già in corso con Biden e che Trump ha fatto deflagrare in modo clamoroso e drammatico, cui occorre rispondere elaborando punti di sintesi, non limitandosi a prenderne atto”. 🔗 Roma, 3 maggio 2025 – ??Onorevole Andrea, leader della sinistra Dems, chiamare il Pd anel 2026 dopo le elezioni regionali sarebbe un’così peregrina?“Non mi sento di dire che l’possa essere esclusa. È una discussione che dobbiamo fare insieme. Ma mi pare evidente l’esigenza di riflessione comune su quel che sta accadendo nel mondo”.Tanto che il Pd si è diviso in Europa sul piano di riarmo. “Lo vedrei più come effetto che come causa. Il riflesso di posizioni diverse sul ruolo dell’Europa e della sinistra europea e dell’Occidente che si sono approfondite nel momento in cui la politica di Trump ha acutizzato la crisi dell’atlantismo, del multilateralismo, della globalizzazione come l’avevamo conosciuta. Un processo già in corso con Biden e che Trump ha fatto deflagrare in modo clamoroso e drammatico, cui occorre rispondere elaborando punti di sintesi, non limitandosi a prenderne atto”. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Andrea Orlando (Pd) nelle Marche: «Un patto per la difesa dell'industria manifatturiera» - L’ex ministro del Lavoro e responsabile delle Politiche industriali del Partito Democratico, Andrea Orlando, ha avviato oggi dalle Marche il “Viaggio del PD nell’Italia che produce e che lavora”, con l’obiettivo di porre al centro del dibattito politico la difesa dell’industria manifatturiera e... 🔗anconatoday.it

Schlein riunisce i suoi: cresce spinta per congresso Pd - Roma, 14 mar. (askanews) – Elly Schlein prepara il “chiarimento politico” annunciato ieri, la segretaria – secondo quanto apprende Askanews – riunisce i suoi al Nazareno per decidere come ripartire dopo la spaccatura del Pd mercoledì scorso al Parlamento europeo, con la minoranza che ha disatteso la linea indicata su difesa Ue e armi. Nel quartier generale democratico dall’ora di pranzo è in corso una riunione tra la leader del partito e gli esponenti della sua maggioranza in segreteria e ai capigruppo parlamentari (alcuni collegati online) per decidere come reagire a quello che è stato ... 🔗ildenaro.it

“Insistente boicottaggio”. Orlando svela la guerra interna al Pd: chi non vuole il campo largo - La guerra intestina nel Pd non è soltanto una critica che arriva dagli altri partiti, ma anche all'interno dei dem ammettono una profonda spaccatura. In particolare sulle alleanze. «Andare sabato nella piazza organizzata dal M5S è stato un segnale di attenzione. Quella piazza parla anche al nostro mondo, c'erano volti e storie che abbiamo visto tante volte nelle nostre manifestazioni. Ormai vedo un insistente boicottaggio del cosiddetto campo largo anche da pezzi del Pd. 🔗iltempo.it

Approfondimenti da altre fonti

Il dibattito sul congresso Pd. Orlando: “Ipotesi da non escludere”; Alleanze e candidati, il dibattito nel M5S crea tensioni col Pd; Congresso PD, Francesco Critelli si schiera con Andrea Orlando; Bufera su Marco Bucci: «Solo chi ha figli è utile». 🔗Cosa riportano altre fonti

Il dibattito sul congresso Pd. Orlando: “Ipotesi da non escludere” - L’ex ministro, leader dell’area di sinistra Dems: “Il mondo è cambiato con Trump, serve una riflessione. Il nostro pluralismo interno è espressione di uno scenario che non c’è più. Ma nessuna resa dei ... 🔗msn.com

Congresso Pd, tensione infinita - Si è conclusa così una seduta lunga (e politicamente intensa) della direzione regionale del Pd, convocata dal segretario Daniele Leodori. Un dibattito concitato ... adempimenti connessi allo ... 🔗ciociariaoggi.it

Difesa: Orlando, 'se si crede in pluralismo Pd, si evitino caricature' - Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, conversando coi giornalisti ... Davvero occorre un dibattito che con serenità affronti il tema di come si sta in questo ... 🔗lanuovasardegna.it