“Il defibrillatore in piazza è scarico” 65enne muore per infarto | la Procura apre un’inchiesta

defibrillatore presente in piazza, che però sarebbe stato scarico. La Procura di Como ha aperto un'inchiesta. 🔗 Il 29 aprile un uomo è morto a causa di un arresto cardiaco: è andato in farmacia a San Fermo per un dolore al petto e si è sentito male. Il personale ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco e poi con ilpresente in, che però sarebbe stato scarico. Ladi Como ha aperto un'inchiesta. 🔗 Fanpage.it

