Il corpo del Papa traslato così di notte nella Basilica di San Pietro | la foto indigna

Era una notte silenziosa e fredda, quando un'operazione che avrebbe dovuto essere segreta è divenuta l'oggetto di accese polemiche. Nessun annuncio ufficiale, nessuna cerimonia: un atto di grande delicatezza che invece ha suscitato un'ondata di indignazione. Come mai?Era la sera del 5 gennaio 2023, quando il corpo di Papa Benedetto XVI, deceduto pochi giorni prima, è stato traslato dalla camera ardente del Monastero Mater Ecclesiae, dove riposava, alla Basilica di San Pietro. Il tutto è avvenuto in un momento in cui, all'interno dei corridoi vaticani, si stava preparando una celebrazione di grande portata per un uomo che, nel corso della sua vita, ha lasciato un segno profondo nella Chiesa cattolica e nel mondo intero. Ma quello che sarebbe dovuto essere un momento solenne, avvolto dal rispetto e dalla reverenza, è stato segnato da un gesto che ha sollevato più di un dubbio: perché la traslazione è avvenuta di notte, senza nessun cerimoniale?Il gesto di trasferire il corpo del Papa in orario notturno, con una rapida e discreta operazione, non ha fatto che alimentare il mistero.

