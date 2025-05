Il consiglio comunale si riunisce in carcere

consiglio comunale di Reggio che si riunisce lunedì. L'assemblea di sala del Tricolore, per la prima volta nella storia della città, svolgerà infatti propri lavori nel carcere di via Settembrini, in una seduta "aperta" per fare conoscere la realtà carceraria a tutte le forze politiche e capire come migliorare le condizioni sia dei detenuti che degli operatori. L'iniziativa, che ha pochi precedenti in Italia, è stata voluta dal presidente del consiglio comunale Matteo Iori che già il 10 luglio dell'anno scorso, partecipando alla "maratona oratoria" contro i suicidi in carcere organizzata dalla Camera Penale di Reggio, aveva annunciato che si sarebbe impegnato per realizzarla."Il carcere è una parte della città e come tale è importante occuparsene e credo che sia anche un bel segnale poterlo fare a pochi giorni dalla scomparsa di Papa Francesco che nella sua ultima uscita visitò proprio un carcere per sottolineare quanto sia importante mettere al centro delle proprie politiche anche i detenuti e i loro percorsi di recupero", commenta Iori.

