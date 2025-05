Il Conclave nella storia tra strategie e intrighi dalle pergamene ai social | da Borgia a Parolin ecco come la Chiesa affronta la sfida

Conclave sono spesso terreno fertile per la diffusione di voci, alcune veritiere, molte altre frutto di manipolazione e di interessi particolari. La posta in gioco è altissima: la guida della Chiesa Cattolica per i prossimi anni. In questo scenario, la disinformazione può diventare un'arma potente per screditare figure influenti: Favorire determinate candidature. O semplicemente creare confusione e incertezza tra i cardinali elettori. Eppure, dalle lettere anonime alle fughe di notizie digitali, l'ombra della disinformazione accompagna da secoli l'elezione del Pontefice. La storia del Conclave tra complotti e dicerie. Quando si chiudono le porte della Cappella Sistina e inizia il Conclave, il mondo resta con il fiato sospeso. Ma nei giorni che precedono l'elezione di un nuovo Papa, un altro tipo di fumo si alza ben prima di quello bianco: quello fatto di indiscrezioni, pettegolezzi, rivelazioni pilotate e vere e proprie fake news.

