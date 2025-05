Il Conclave di maggio

© It.insideover.com - Il Conclave di maggio Conclave”, che ha trionfato ai Bafta – gli Oscar britannici – suonasse di certo malaugurio; purtroppo così è stato).Non tutti manovrano nelle segrete stanze, anzi, per fortuna molti hanno altro e ben più importante da fare, ma c’è sempre qualche ambito, ecclesiale o meno, che vi si adopera con certa costanza. Tale l’annosa dinamica, che si nega per salvare la forma.Quanto all’azione dello Spirito Santo, che vigilerebbe sui cardinali riuniti in Conclave, va ricordato che questi soffia dove vuole, come spiega Gesù nel Vangelo, e non sempre il suo soffio viene percepito da tutti i cardinali riuniti in Conclave. 🔗 Le manovre per eleggere il successore di Francesco per taluni sono iniziate da tempo, anni ormai, com’è proprio di certe consorterie. Si sono infittite nella lunga degenza del povero pontefice, che tutti sapevano senza speranza (a meno di un miracolo, che pure resta per chi ha fede), e si sono accelerate dopo la sua morte (peraltro, avevamo accennato in una nota pregressa a come l’uscita del dimenticabile film “Il”, che ha trionfato ai Bafta – gli Oscar britannici – suonasse di certo malaugurio; purtroppo così è stato).Non tutti manovrano nelle segrete stanze, anzi, per fortuna molti hanno altro e ben più importante da fare, ma c’è sempre qualche ambito, ecclesiale o meno, che vi si adopera con certa costanza. Tale l’annosa dinamica, che si nega per salvare la forma.Quanto all’azione dello Spirito Santo, che vigilerebbe sui cardinali riuniti in, va ricordato che questi soffia dove vuole, come spiega Gesù nel Vangelo, e non sempre il suo soffio viene percepito da tutti i cardinali riuniti in. 🔗 It.insideover.com

Cosa riportano altre fonti

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave, l'inizio il 7 maggio alle 16.30, 133 i cardinali elettori, il quorum per l'elezione scende a 89 voti; lunedì 5 il giuramento degli addetti - Il conclave inizierà il 7 maggio come anticipato dal GdI; lo stesso giorno alle 10 la messa "pro eligendo" celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re Lunedì 7 maggio alle ore 16.30 avrà ufficialmente inizio il conclave, come anticipato dal GdI, in cui i cardinali eleg 🔗ilgiornaleditalia.it

Fari puntati sul dopo Bergoglio. Via al Conclave dal 7 maggio - Abbiamo la data: il conclave per l’elezione del successore di Bergoglio si aprirà il 7 maggio. Il numero massimo di cardinali elettori è stabilito in 120 anche se al momento gli aventi diritto al voto sono 135. Per tutti è fatto divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo o mettersi in contatto con l’esterno. È solo al termine del giuramento – che si conclude con la frase “extra omnes” (fuori tutti) – che prende il via ufficialmente il conclave, con la chiusura a chiave della porta di accesso alla cappella Sistina e l’avvio delle operazioni di voto. 🔗lanotiziagiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave 2025, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali - In vista del Conclave 2025, che inizierà il 7 maggio alle ore 16:30, cardinali lunedì 5 maggio raddoppieranno il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle ore 9 che il pomeriggio ... 🔗msn.com

Elezione del nuovo papa, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali - Elezione del nuovo papa, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali. La prima si terrà alle 9 e la seconda alle 17. 🔗msn.com

Il 7 maggio inizierà il Conclave meno eurocentrico della storia: ecco come funziona - Il ministro vaticano delle Cause dei santi: «La collegialità è un supporto al Pontefice. All’Occidente serve una nuova evangelizzazione. Il tema della pace ... 🔗lastampa.it