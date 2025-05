il conclave alle porte porporati ancora divisi ci serve più tempo

Città del Vaticano, 3 maggio 2025 – Ilstringe, ilsi avvicina e i cardinali intensificano le Congregazioni generali per non arrivare impreparati in Cappella Sistina. Spira un’aria di impasse sul profilo e il nome del successore di Bergoglio, mentre, da un lato, il caso Cipriani suscita imbarazzo, dentro e fuori l’Aula nuova del Sinodo, dove sono in corso i vertici dei, e, dall’altro, i corvi sono tornati a gracchiare sul Vaticano. Da uccelli del malaugurio per la morte di papa Francesco a dispensatori di fake news plananti sul. Ancor prima del fatidico extra omnes. epa12070593 A handout picture provided by the Vatican Media shows firefighters installing the chimney atop the Sistine Chapel ahead of the, in Vatican City, 02 May 2025 (issued 03 May 2025). 🔗 Quotidiano.net