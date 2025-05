Il Como vince ancora | Strefezza decisivo sul campo del Parma

Il sabato della 35° giornata di Serie A, che vedrà in campo anche l'Inter questa sera, si è aperto con due match. Allo stadio Tardini si sono affrontate Parma e Como. La gara è terminata con la vittoria dei lariani per 1-0. Decisiva la rete del subentrato Strefezza, al secondo centro consecutivo in Serie A.LA PARTITA – Prosegue il grande momento di forma del Como, alla 5° vittoria consecutiva. I lariani escono vincenti dal campo del Parma, grazie ad un gol nella ripresa di Strefezza. Sconfitta che lascia la formazione Christian Chivu ancora in lotta per la salvezza, da conquistare nelle ultime tre giornate. Aspettando il risultato dell'Empoli, la squadra emiliana resta a 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Successo che lancia la squadra di Fabregas nella parte sinistra della classifica.

