Il Como batte 1-0 il Parma nel segno di Strefezza | tanti rimpianti per Chivu

Parma-Como, gara valevole per la 35esima giornata di Serie A Il Como batte il Parma 1-0 e sorpassa il Torino in classifica, posizionandosi momentaneamente.

NBA, i risultati della notte (10 marzo): vittoria esterna dei Pistons di Fontecchio, Gilgeous-Alexander ne segna 40 e batte i Nuggets di Jokic - Otto sono le partite completate per la NBA tra la serata italiana di ieri domenica 9 marzo e le prime ore di oggi lunedì 10 marzo, con il nostro portacolori Simone Fontecchio impegnato con i suoi Detroit Pistons: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Successo interno degli Oklahoma City Thunder (53-11) sui Denver Nuggets (41-23) per 127-103 con 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander e la tripla doppia sfiorata da Josh Williams (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) – 24 punti e 15 rimbalzi di Michael Porter Jr. 🔗oasport.it

Berrettini batte Gaston a Miami, un punto e tutti in piedi. Ecatombe di top 10 | Video - L'azzurro Matteo Berrettini firma la sua prima vittoria al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione. Il romano, numero 30 del mondo, ha sconfitto per la terza volta in tre confronti diretti Hugo Gaston, battuto 4-6, 6-3, 6-3. Berrettini ha completato il match con 33 vincenti contro i 19 del francese, e 31 gratuiti a 24. Significativi i 33 punti diretti con il servizio rispetto ai 18 di Gaston che ha vinto solo il 47% di punti con la seconda. 🔗liberoquotidiano.it

Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Toro. Cosa è successo nelle sfide in programma oggi pomeriggio Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Como ha pareggiato in casa contro il Venezia: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all’ultimo istante. Nell’altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. 🔗juventusnews24.com

Parma-Como LIVE alle 15, le formazioni ufficiali: Bonny contro Cutrone, c'è Ondrejka - GOAL E AZIONI SALIENTI TABELLINO PARMA-COMO 0-0 MARCATORI: PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino,. 🔗msn.com

Parma-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Parma-Como della 35^ giornata di Serie A, si gioca sabato 3 maggio alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky ... 🔗sport.sky.it

Como, impresa sfiorata contro il Parma: fa tutto Gliozzi, finisce 1-1 - PARMA (4-3-1-2): Buffon ... 7' - GOOOOOOOOOLLLLL!!! - Como in vantaggio, gol di Gliozzi! Palla da sinistra di Parigini, l'attaccante si libera di Cobbout e batte Buffon da pochi passi. 🔗laprovinciadicomo.it