© Ilrestodelcarlino.it - Il commosso addio a Nello Foschi: "Un uomo che amava costruire" Nello Foschi, un uomo perbene. Presieduta dal parroco don Daniele Brivio, Vicario arcivescovile, si è svolta nell’aula liturgica di Santa Maria de Cruce a Mazzaferro, la liturgia funebre in suffragio di Nello Foschi, cittadino esemplare, marito e padre amorevole, lavoratore instancabile. Ne ha delineato la figura, nell’omelia, il diacono Luigi Fedrighelli che ha citato alcune frasi significative di don Sandro De Angeli, missionario in Africa, già attivo a Santa Maria de Cruce: "Lo ricordo come uomo innamorato della sua famiglia, del suo lavoro e di quella fede semplice, sì, ma che dava senso alla sua vita. Mi sembra di averlo conosciuto abbastanza bene soprattutto nel tempo della costruzione dell’aula liturgica di Mazzaferro: era orgoglioso e pieno di gioia per mettere in opera tutte le sue competenze e capacità a servizio della comunità parrocchiale di cui è sempre stato membro attivo, anche se mai alla ricerca di apparire. 🔗 , unperbene. Presieduta dal parroco don Daniele Brivio, Vicario arcivescovile, si è svolta nell’aula liturgica di Santa Maria de Cruce a Mazzaferro, la liturgia funebre in suffragio di, cittadino esemplare, marito e padre amorevole, lavoratore instancabile. Ne ha delineato la figura, nell’omelia, il diacono Luigi Fedrighelli che ha citato alcune frasi significative di don Sandro De Angeli, missionario in Africa, già attivo a Santa Maria de Cruce: "Lo ricordo comeinnamorato della sua famiglia, del suo lavoro e di quella fede semplice, sì, ma che dava senso alla sua vita. Mi sembra di averlo conosciuto abbastanza bene soprattutto nel tempo della costruzione dell’aula liturgica di Mazzaferro: era orgoglioso e pieno di gioia per mettere in opera tutte le sue competenze e capacità a servizio della comunità parrocchiale di cui è sempre stato membro attivo, anche se mai alla ricerca di apparire. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

