Il ceto medio preso per il cuneo dal governo Meloni

© Ilfoglio.it - Il ceto medio preso per il cuneo dal governo Meloni Meloni celebrato i risultati positivi del mercato del lavoro: record del numero di occupati, aumento dei contratti a tempo indeterminato, riduz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Per la Festa dei Lavoratori, Giorgiacelebrato i risultati positivi del mercato del lavoro: record del numero di occupati, aumento dei contratti a tempo indeterminato, riduz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Antonio Tajani: Priorità al taglio dell'Irpef per il ceto medio secondo Forza Italia - "Per Forza Italia il taglio dell'Irpef dal 35% al 33% per chi ha un reddito fino a 60 mila euro rappresenta la priorità". Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se Forza Italia sia d'accordo con la rottamazione quinquies in dieci anni e 120 rate o se la priorità, viste le risorse scarse, per il governo debba essere il taglio del cuneo fiscale al ceto medio (ovvero l'aliquota dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi annui). 🔗quotidiano.net

Rottamazione delle cartelle: la Lega propone soluzioni per il ceto medio - Il ceto medio si aiuta con la rottamazione delle cartelle: libererebbe dall'angoscia dell'Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni di italiani. Altre misure ipotizzate nelle ultime ore, invece, nel concreto garantirebbero una mancetta da poco più di 36 euro al mese per 1,7 milioni di cittadini. Conti alla mano, la Lega è pronta a discutere con gli alleati con la convinzione di proporre la soluzione migliore e più concreta. 🔗quotidiano.net

Tasse in Abruzzo: Stangata da 40 Milioni, Ceto Medio nel Mirino - Pescara - La Regione Abruzzo ha varato una manovra fiscale da 40 milioni di euro per affrontare il disavanzo sanitario, suscitando un acceso dibattito politico e sociale. La misura prevede una rimodulazione delle aliquote IRPEF, con l'obiettivo dichiarato di alleggerire il carico fiscale sui redditi più bassi e incrementarlo per il ceto medio. Rete8+1Abruzzo Cityrumors+1 Nello specifico, l'aliquota per i contribuenti con redditi fino a 28. 🔗abruzzo24ore.tv

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il ceto medio preso per il cuneo dal governo Meloni; Tagliare le tasse al ceto medio? Senza ridurre la spesa, rischia di restare uno slogan; Cuneo fiscale: Aliquota media cala anche per ceti medi, parlano i numeri; Lavoro, quali sono le misure in Manovra. Cosa cambia su taglio del cuneo fiscale e Ires. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il ceto medio preso per il cuneo dal governo Meloni - L’Italia è il paese dell’Ocse che nel 2024 ha registrato il più forte incremento del cuneo fiscale (+1,61 punti), portando la pressione fiscale e contributiva al 47,1%. A pagare sono i salari medio-al ... 🔗ilfoglio.it

Dazi: Renzi, il ceto medio sarà il vero sconfitto - E rischiamo di pagare le conseguenze. Il costo della vita è un problema, le bollette sono aumentate. Il ceto medio diventa il vero sconfitto di questa operazione". 🔗ansa.it