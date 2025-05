Il cerchio della vita | a Roncade un nuovo spazio per anziani e bambini

© Trevisotoday.it - Il cerchio della vita: a Roncade un nuovo spazio per anziani e bambini bambini e anziani uniti da progetti educativi e spazi comuni, c’è anche Fondazione Città di Roncade con il progetto "Il cerchio della vita". È stato inaugurato in questi giorni un nuovo spazio comune dove i bambini della scuola. 🔗 Tra le esperienze innovative intergenerazionali che vedono in Italiauniti da progetti educativi e spazi comuni, c’è anche Fondazione Città dicon il progetto "Il". È stato inaugurato in questi giorni uncomune dove iscuola. 🔗 Trevisotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il nuovo approccio di Djokovic: “Ormai penso a vincere 1 o 2 partite: è il cerchio della vita. Arnaldi? Molto forte” - Novak Djokovic è stato sconfitto da Matteo Arnaldi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha prevalso in due set contro l’ex numero 1 del mondo e attuale numero 5 del ranking ATP, incappato nella seconda battuta d’arresto consecutiva al debutto in un torneo dopo quella rimediata un paio di settimane fa a Montecarlo contro il cileno Alejandro Tabilo. Il momento è estremamente complicato per il 37enne, anche se a marzo aveva raggiunto l’atto conclusivo a Miami. 🔗oasport.it

L'Umbria scelta per sperimentare un nuovo "progetto di vita" per i disabili. "Autodeterminazione e dignità" - Rivoluzionare la presa in carico da parte delle istituzioni - dal punto di vista medico fino a quello lavorativo e sociale - dei soggetti con diversi livelli di disabilità mettendo al centro le aspettative e le esigenze reali della persona e delle famiglie. Una potenziale svolta dopo che Perugia... 🔗perugiatoday.it

Fedez, ritrovarsi a Sanremo: “Un nuovo inizio nella musica, una nuova vita. Questo è il regalo più grande” - Sanremo, 16 febbraio 2025 – "Non avrei preferito nulla di diverso. Non potevo chiedere di meglio. Per me il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l'opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me". Quello di Fedez al Festival di Sanremo 2025 è un quarto posto che ha un sapore speciale. Non lo nasconde il rapper di Rozzano, ospite di Domenica In, dove il pubblico gli ha tributato una standing ovation. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Il cerchio della vita: a Roncade un nuovo spazio per anziani e bambini; Un giardino per unire le generazioni: inaugurato «Il cerchio della vita», tante attività e uno spazio condivis; Roncade: “Il cerchio della vita”, incontro di generazioni con il progetto che coinvolge asilo e casa di riposo; Roncade, un po’ ospizio, un po’ asilo: anziani e bambini uniti dal Cerchio della vita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un giardino per unire le generazioni: inaugurato «Il cerchio della vita», tante attività e uno spazio condiviso per bambini e anziani - RONCADE - Inaugurato a il progetto “Il cerchio della vita”, promosso dalla Fondazione Città di Roncade, che mette in relazione due mondi solo in apparenza lontani: quello ... 🔗msn.com