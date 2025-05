Il casello di Rioveggio in A1? Voglio la verità

Quali sono gli ostacoli che stanno facendo attendere da 15 anni per il nuovo casello di Rioveggio sull'A1? A chiederlo alla giunta in Regione è il consigliere di Rete Civica, Marco Mastacchi che ha, poi, sottolineato: "L'incuria e il degrado in cui versa il cantiere dell'opera, considerato anche che gli eventi meteo dell'ultimo periodo hanno indebolito la tenuta idrogeologica del territorio, determinando smottamenti con danni ai fabbricati limitrofi al nuovo casello". Richiamati i molteplici atti ispettivi presentati nella scorsa legislatura, Mastacchi dà conto delle motivazioni addotte da Autostrade per l'Italia, secondo cui: "Le cause del protrarsi dei tempi di progettazione erano da ricercare nell'imprevista complessità geomorfologica di un fenomeno franoso", motivo per cui si propendeva per suddividere gli iter autorizzativi in due fasi: "Una relativa al completamento dei lavori non interferenti con la frana, l'altra relativa all'esecuzione delle opere di mitigazione e al completamento degli interventi residuali necessari per la conclusione dei lavori".

