Il cardinale López Romero dice che scapperebbe dal Conclave se dovesse essere eletto il caso del favorito

Il cardinale López Romero dice che scapperebbe dal Conclave se dovesse essere eletto, il caso del favorito López Romero, l'arcivescovo di Rabat, desiderare di governare la Chiesa come Pontefice è segnale "di un problema nella testa, psicologico"

Il cardinale Lopez Romero: “Tanti e diversi al voto è la vera opportunità” - Salesiano, 72 anni, l’arcivescovo di Rabat spiega: “Da dove verrà il pontefice? Non importa, sarà vescovo di Roma” 🔗repubblica.it

"Se mi eleggono, fuggo dal Conclave", il caso di López Romero: il cardinale che non vuole diventare Papa - Per l'arcivescovo di Rabat, desiderare di governare la Chiesa come Pontefice è segnale "di un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore" 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco, card. Lopez Romero: “Per me è stato come un padre” - “Lui mi ha nominato vescovo ed è venuto a Rabat. Per me è stato come un padre e un modello di Pastore”. Così l’Arcivescovo di Rabat (Marocco), Cristobal Lopez Romer, ha ricordato Papa Francesco al termine della prima congregazione generale avvenuta questa mattina nell’Aula del Sinodo in Vaticano. Servizio di Cristiana Caricato The post Papa Francesco, card. Lopez Romero: “Per me è stato come un padre” first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

