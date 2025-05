Il candidato sindaco della lista civica Voltare Pagina a Fratta Terme Focus sul futuro dello stabilimento

© Forlitoday.it - Il candidato sindaco della lista civica "Voltare Pagina" a Fratta Terme. "Focus sul futuro dello stabilimento" candidato sindaco della lista civica "Voltare Pagina", Giorgio Bernaroli, insieme ai candidati consiglieri, invita tutti i cittadini a partecipare a un incontro pubblico che si terrà mercoledì 7 maggio, alle 20, presso il Bar Nadiani. "Siamo consapevoli delle esigenze e delle istanze della. 🔗 Il", Giorgio Bernaroli, insieme ai candidati consiglieri, invita tutti i cittadini a partecipare a un incontro pubblico che si terrà mercoledì 7 maggio, alle 20, presso il Bar Nadiani. "Siamo consapevoli delle esigenze e delle istanze. 🔗 Forlitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni a Ortona, presentata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Nicola Fratino - La Lega si presenta alle elezioni comunali di Ortona, in programma il 25 e 26 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Fratino. La lista è stata depositata nella mattinata di sabato 26 aprile. "Ci sono figure di grande valore, competenza e fortemente radicate nel territorio edè il... 🔗chietitoday.it

Il candidato sindaco rimane da solo in lista, la Lega: «Lo avevamo avvisato. Soggetto politico nato male» - La maggioranza della sezione Lega Salvini Premier - sezione di Ponte San Nicolò aveva sollevato molti dubbi sulla confluenza del movimento nella lista civica "Ponte - Insieme si può" con il candidato sindaco Marco Corazza: «Non per la figura dell'ex carabiniere in sé, ma per le modalità di... 🔗padovaoggi.it

Elezioni a Ortona, presentata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Nicola Fratino - La Lega si presenta alle elezioni comunali di Ortona, in programma il 25 e 26 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Fratino. La lista è stata depositata nella mattinata di sabato 26 aprile. "Ci sono figure di grande valore, competenza e fortemente radicate nel territorio edè il... 🔗chietitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Il candidato sindaco della lista civica Voltare Pagina a Fratta Terme. Focus sul futuro dello stabilimento; Elezioni comunali Matera 2025, candidato sindaco Luca Prisco e candidati consiglieri lista civica Democrazia Materana presentano programma di governo della città; La squadra di Unione civica sostiene il candidato Calcinari; Trento e Bolzano al voto: chi sono i candidati alle elezioni comunali. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La squadra di Unione civica sostiene il candidato Calcinari - Presente nella vita amministrativa della città dal 2004 (quando presentò la candidatura del sindaco Giovanni Martinelli), spetta a Unione ... 🔗msn.com

Candidato sindaco luca tirabassi presenta programma per sviluppo e miglioramento di sulmona - Luca Tirabassi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e “Sulmona al Centro”, propone a Sulmona un programma per sviluppo locale, lavoro, turismo e servizi essenziali. 🔗gaeta.it

L’ex candidato sindaco Donati sarà il capolista e sosterrà Nicola Grandi, che nel 2021 fu co-fondatore della lista. Tutti i nomi - L'ex candidato sindaco Donati sarà il capolista e sosterrà Nicola Grandi, che nel 2021 fu co-fondatore della lista. Tutti i nomi ... 🔗ravennaedintorni.it