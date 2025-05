Il campo di ’Shanghai’ a Nardinocchi

Verranno terminati entro l'estate, se non ci saranno intoppi, i lavori di riqualificazione in una delle zone più caratteristiche del quartiere di Porta Cappuccina. Si tratta dell'ex area Shanghai, dove è appena sorto un nuovo campo sportivo che, con ogni probabilità, verrà intitolato a Emilio Nardinocchi, storico console del sestiere di Porta Solestà. In occasione dell'ultimo consiglio comunale, che si è svolto mercoledì scorso, il consigliere di minoranza Angelo Procaccini ha infatti annunciato una mozione, che verrà discussa nella prossima seduta, proprio per omaggiare il console, visto che a giugno ricorrerà il decennale dalla sua scomparsa. Anche il sestiere gialloblù, tra l'altro, ha in serbo un'iniziativa commemorativa per Nardinocchi. L'intervento, che mira a restituire decoro a una zona che da tanti anni era lasciata alla mercè del degrado, è stato promosso dall'amministrazione comunale su proposta, però, dell'associazione 'La Chimera'.

