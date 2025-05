Il camper prende fuoco Proprietario intossicato dal fumo

© Ilgiorno.it - Il camper prende fuoco . Proprietario intossicato dal fumo intossicato dopo che il suo camper ha preso fuoco. Il Proprietario, fortunatamente, è riuscito a uscire in tempo dal mezzo ormai invaso dal fumo, mentre altri campeggiatori, accortisi dell’emergenza, hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori della struttura e presenti nei vari camper e roulottes.L’allarme è scattato poco dopo la chiamata al 112: la centrale operativa di Brescia ha allertato Soreu Alpina, che ha inviato un’ambulanza di Garda Emergenza. L’uomo, intossicato ma in condizioni non gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desenzano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Salò e i carabinieri della Compagnia di Salò e della Stazione di Manerba.Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un guasto alla batteria del veicolo, che è andato completamente distrutto. 🔗 Tragedia sfiorata nel camping Rio di Manerba del Garda, dove un uomo è rimastodopo che il suoha preso. Il, fortunatamente, è riuscito a uscire in tempo dal mezzo ormai invaso dal, mentre altri campeggiatori, accortisi dell’emergenza, hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori della struttura e presenti nei varie roulottes.L’allarme è scattato poco dopo la chiamata al 112: la centrale operativa di Brescia ha allertato Soreu Alpina, che ha inviato un’ambulanza di Garda Emergenza. L’uomo,ma in condizioni non gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desenzano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili deldi Salò e i carabinieri della Compagnia di Salò e della Stazione di Manerba.Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un guasto alla batteria del veicolo, che è andato completamente distrutto. 🔗 Ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prende fuoco la canna fumaria: nessun ferito - Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili del fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario... 🔗padovaoggi.it

Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni - Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗lanazione.it

Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea - Nibionno (Lecco), 16 febbraio 2025 – Auto in fiamme sulla Statale Briantea a Nibionno. Il conducente del veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in marcia, ha fatto in tempo solo ad accostare e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili del fuoco a bordo di due autopombe serbatoio: i soccorritori hanno prima circoscritto le fiamme, che si stavano propagando anche ad alcune sterpaglie che crescono a bordo di quel ... 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il camper prende fuoco . Proprietario intossicato dal fumo; Camper divorato dalle fiamme in un parcheggio condominiale a Montesilvano, due case inagibili [FOTO]; Camper prende fuoco nel quartiere Q4, fiamme domate dai Vigili. La zona resta senza corrente; Incendio in ditta, il proprietario prova a spegnere il rogo: «Ho vuotato quattro estintori, ma è stato inutile. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il camper prende fuoco . Proprietario intossicato dal fumo - Tragedia sfiorata nel camping Rio di Manerba del Garda, dove un uomo è rimasto intossicato dopo che il suo camper ha preso fuoco. Il proprietario, fortunatamente, è riuscito a uscire in tempo dal mezz ... 🔗ilgiorno.it

Un camper prende fuoco al campeggio obelisco di opicina, intervengono i vigili del fuoco di trieste - Un incendio ha coinvolto un camper nel campeggio Obelisco a Opicina, Carso triestino; i Vigili del Fuoco di Opicina e Trieste hanno spento le fiamme senza feriti, mentre le autorità indagano sulle cau ... 🔗gaeta.it

Camper a fuoco nel campeggio Obelisco di Opicina - Fiamme innescate da un primo scoppio avvenuto all'interno dell'area nel tardo pomeriggio, leggermente intossicato il proprietario di una roulotte ... 🔗msn.com