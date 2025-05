Il Camper della Rivolta della Cgil fa tappa nel casertano

© Casertanews.it - Il "Camper della Rivolta" della Cgil fa tappa nel casertano tappa del tour provinciale del "Camper della Rivolta", nell'ambito della campagna referendaria a sostegno dei 5 Sì ai Referendum 2025.All'evento in piazza parteciperà il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, per. 🔗 Domenica 5 maggio, ad Aversa, in Piazza Municipio, ci sarà ladel tour provinciale del "", nell'ambitocampagna referendaria a sostegno dei 5 Sì ai Referendum 2025.All'evento in piazza parteciperà il Segretario Generale, Maurizio Landini, per. 🔗 Casertanews.it

Elezioni Rsu "La Cgil fa il pieno di consensi. In provincia di Perugia traguardo storico" - Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nel settore scuola, che si sono tenute dal 14 al 16 aprile, in Umbria l’organizzazione sindacale Flc Cgil è risultata prima con il 35,05% dei voti. Insomma il sindacato fa il pieno di preferenze. Nella provincia di Perugia ha raggiunto un traguardo storico con quasi il 30% dei consensi, tornando così a essere il primo sindacato con 7 punti percentuale in più della Cisl Scuola, da anni primo sindacato in questo territorio. 🔗lanazione.it

Referendum, la Cgil evoca ancora la rivolta - Il sindacato lancia la campagna in vista del voto per cambiare le regole su cittadinanza e lavoro, tirando in ballo la rivoluzione già invocata pochi mesi fa da Landini. Il segretario «predica bene» ma poi blocca gli aumenti per i dipendenti di scuola e sanità. Continua a leggere 🔗laverita.info

A Viagrande l’assemblea delle assemblee della Cgil: “Il voto è la nostra rivolta” - “Vogliamo che i cittadini capiscano che la vera rivolta è la democrazia, che è recandosi alle urne che si cambiano le cose e non certo rimanendo nella nostra sfera privata senza agire”. Il segretario generale della Cgil etnea, Carmelo De Caudo, ha aperto così l’“assemblea delle assemblee”... 🔗cataniatoday.it

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO: IL 2CAMPER DELLA RIVOLTA” DELLA CGIL CASERTA FA TAPPA AD AVERSA - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini interverrà dal palco in occasione della tappa del ‘camper della rivolta’ organizzato dalla Cgil Caserta in vista del voto per i Referendum su Lavoro ... 🔗ildiariodellavoro.it

Fa tappa a Priolo il Camper nazionale della Cgil: al centro il lavoro, i diritti e il Referendum dell’8 e 9 giugno - Martedì 22 aprile il Camper nazionale della Cgil, nell’ambito del Tour per il Lavoro e i Diritti, farà tappa alla zona industriale di Siracusa, davanti agli stabilimenti Sonatrach, Isab, Sasol e ... 🔗siracusanews.it

Rivolta in Campania contro la Camusso: la Cgil trasferisce a Bari il forum del Sud - la formazione dalemiana cui fa riferimento anche l’ex segretario regionale campano della Cgil, Michele Gravano: un fuoco di sbarramento puntato verso Roma ma diretto anche al governatore ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it