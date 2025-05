Il calcio che mi piace

© Ilfoglio.it - Il calcio che mi piace Mi autodenuncio: a sessant’anni, con una inevitabile esperienza alle spalle, mi annoia quasi tutto. La maggioranza dei comici non mi fa ridere, tranne quelli che si presentano sul palco senza l’ans. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Palla agli Usa. Perché il calcio italiano piace oltre Atlantico - La International Trade Administration, agenzia governativa statunitense del Dipartimento del Commercio, ha rilasciato un nuovo bollettino che evidenzia le opportunità emergenti nell’ambito della gestione sportiva e dello sviluppo infrastrutturale in Italia. Il documento si concentra in particolare sul panorama calcistico italiano e sulle prossime competizioni internazionali, offrendo spunti interessanti per investitori e imprese statunitensi. 🔗formiche.net

Le piace ballare, gioca a calcio con i fratelli e a casa comanda lei. In futuro, già forse a 18 anni, sarà una working royal, con il prestigioso titolo di Principessa Reale - Era il 2 maggio 2015 quando, alle 08.34 del mattino, la principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate, veniva al mondo nella famosa Lindo Wing dell’ospedale di St Mary a Londra. Ad attendere lei e i genitori fuori dalla clinica c’erano centinaia di giornalisti e fotografi. Un piccolo assaggio – poche ore dopo la nascita – di che cosa significa essere un personaggio pubblico per la principessina che, già a dieci anni, è una icona, anche della moda, con una notevole esperienza Royal alle spalle. 🔗iodonna.it

Il calcio che NON ci piace: tifosi del Cassino in centro a Formia. Petardi, fumogeni e cori contro i rivali tirrenici - Un’incursione a sorpresa nel cuore di Formia Un’azione improvvisa, rapida e altamente simbolica: così si può riassumere il blitz serale condotto da un manipolo di tifosi del Cassino nella serata di lunedì, nel pieno centro di Formia. Il gesto, privo di conseguenze in termini di ordine pubblico, ha comunque lasciato dietro di sé un alone di tensione e interrogativi sulla reale motivazione di un’azione tanto plateale quanto, almeno in apparenza, priva di un reale movente agonistico. 🔗dayitalianews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piace e Fiore, serve solo la vittoria; Piace, che rimonta: con l'Imolese finisce 2-2; Il calcio femminile piace di più: aumentano i tifosi; Nakata: Non mi piace il calcio, mai sognato di diventare un calciatore. Poi dice come è successo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il calcio che mi piace - L'insofferenza verso la verbosità di comici e cantanti, il rifiuto per il calcio fatto di possesso sterile e passaggi infiniti. C'è bisogno di sintesi, sorpresa e bellezza essenziale, che può nascere ... 🔗ilfoglio.it

Dino Baggio: «Il calcio non mi piace più» - Parla il calciatore che ha giocato in ogni zona del campo indossando le maglie di Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio, Blackburn Rovers, Ancona e Triestina ... 🔗corriere.it

Zoff: «Il calcio mi piace ancora: meglio oggi o ieri? Meglio quello bello; certo in quello di oggi non mi piacciono alcune cose…» - Le parole di Dino Zoff: «Lotta Scudetto? L’Inter è in calo e il Napoli ora sta bene. Ma sarà testa a testa fino alla fine» Dino Zoff si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: l’ex ... 🔗calcionews24.com