Il Cagliari cade in casa contro l’Udinese Ma la salvezza è vicina

Il Cagliari cade in casa contro l'Udinese. Ma la salvezza è vicina l'Udinese ha superato il Cagliari con il punteggio di 2-1. A segno Oier Zarraga, Nadir Zortea e Thomas Kristensen.PRIMA FRAZIONE – Il Cagliari ospita l'Udinese nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. La squadra ospite parte forte, trovando il gol del vantaggio al 27? grazie a Oier Zarraga su assist di Rui Modesto. Anticipando Nadir Zortea, il calciatore basco batte Elia Caprile e regala l'1-0 ai friulani. La risposta dei sardi non si fa attendere, con lo stesso Zortea che raccoglie l'invito di Antoine Makoumbou e supera Maduka Okoye con freddezza al 35?. Il tempo si conclude sul punteggio di 1-1, con i friulani che mostrano una personalità e un approccio diversi rispetto alle ultime prestazioni negative in maglia bianconera.Cagliari-Udinese, successo finale degli ospitiSECONDO TEMPO – I secondi 45 minuti di gioco vedono una squadra più convinta dell'altra a raggiungere l'obiettivo sperato.

