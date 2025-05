Il buono scuola è per il diritto dei genitori-educatori Lettera

Il Ministro ha confermato in più occasioni la volontà di "introdurre il buono scuola per garantire la libertà di scelta educativa a tutte le famiglie, anche a quelle meno abbienti". A queste promesse alcuni sindacati rilanciano ripetutamente la denuncia che ogni aiuto alle famiglie è uno stratagemma per sovvenzionare le scuole private (paritarie!) in modo indiretto.

