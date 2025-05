© Thesocialpost.it - «Il braccialetto era spento. Così papà ha potuto uccidere mamma»: il racconto atroce di Miriam

UDINE – «Aiuto! Aiuto!»: sono le ultime parole che Samia Bent Rejab Kedim, 46 anni, è riuscita a pronunciare al citofono prima di essere accoltellata a morte dal marito. Ad ascoltarle è stato il figlio quattordicenne Yousef, che aveva appena fatto ritorno a casa dopo un incontro con il padre. L’uomo, Mohamed Naceur Saadi, 59 anni, in quel momento avrebbe dovuto essere ai domiciliari con ilelettronico, ma si trovava nel pieno di un permesso temporaneo. Permesso che, come denuncia oggi la figlia, 21 anni, ha trasformato una misura cautelare in un’occasione letale.Ildella figlia: «Quella mattina ci siamo dimenticate»«Ne parlavamo sempre. Le dicevo: “In quelle due ore sto con te, sempre”. Ma quella mattina ci siamo dimenticate. Nessuno pensa che tuo padre possa arrivare a tanto», racconta, madre di una bambina, ancora scossa, mentre ricostruisce al telefono i momenti che hanno preceduto la tragedia. 🔗 Thesocialpost.it