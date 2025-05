Il braccialetto elettronico in pausa per fargli fare la spesa | così papà ha potuto uccidere mamma

braccialetto elettronico che doveva proteggerla era spento. Il dispositivo era spento: succedeva due ore ogni due settimane per consentire a lui di andare a fare la spesa.I maltrattamentiSaadi era già stato condannato per violenze sulla moglie a cinque anni e quattro mesi di carcere. Era in corso la causa di separazione tra i due. Miriam, 21 anni, ha due fratelli: Sabrina, 20 e Yousef, 14. 🔗 Samia Bent Rejab Kedim, cittadina tunisina di 46 anni, è stata uccisa a coltellate lo scorso 17 aprile nella sua casa a Udine, dal marito Mohamed Naceur Saadi. Il 59enne poi è morto schiantandosi in auto contro una betoniera. Una storia molto simile a quella di San Secondo Parmense. I due avevano tre figli. Miriam Saadi, 21 anni e una bimba piccola, parla oggi con il Corriere della Sera del femminicidio della madre. E rivela che ilche doveva proteggerla era spento. Il dispositivo era spento: succedeva due ore ogni due settimane per consentire a lui di andare ala.I maltrattamentiSaadi era già stato condannato per violenze sulla moglie a cinque anni e quattro mesi di carcere. Era in corso la causa di separazione tra i due. Miriam, 21 anni, ha due fratelli: Sabrina, 20 e Yousef, 14. 🔗 Open.online

