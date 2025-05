Il borsino del Conclave | le fake news contro Parolin e le quotazioni in salita di Aveline

© Vanityfair.it - Il borsino del Conclave: le fake news contro Parolin e le quotazioni in salita di Aveline Conclave comincia il 7 maggio alle 16 e 30. Molto probabilmente non ci sarà un eletto al primo scrutinio, ma non dovrebbero passare molti giorni per il nome del nuovo pontefice a giudicare dalle indiscrezioni che arrivano dagli stessi cardinali 🔗 Ilcomincia il 7 maggio alle 16 e 30. Molto probabilmente non ci sarà un eletto al primo scrutinio, ma non dovrebbero passare molti giorni per il nome del nuovo pontefice a giudicare dalle indiscrezioni che arrivano dagli stessi cardinali 🔗 Vanityfair.it

Faide e fake news sulle dimissioni. Ed è giallo sulla riforma del Conclave - Il dibattito sulla possibile Rinuncia al Ministero petrino (questa la dicitura canonicamente corretta) di Francesco che ha preso piede negli ultimi giorni pone degli interrogativi a cui non possiamo sottrarci. Prima questione: Bergoglio sta pensando davvero di lasciare, viste le sue condizioni di salute ormai indiscutibilmente precarie? Seconda: c'è un gruppo di pressione in Vaticano che spinge per il «metodo Ratzinger» pur di liberarsi del pontefice argentino? Terza ed ultima: che fine ha fatto la lettera di Rinuncia firmata da Francesco nel 2013? Andiamo con ordine. 🔗iltempo.it

Conclave, la guerra è già cominciata: scontri sotterranei, veleni e fake news - Manca poco al 7 maggio, giorno in cui si aprirà ufficialmente il Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco. In Vaticano si susseguono celebrazioni, incontri riservati, messe e cene strategiche tra cardinali elettori. Ma fuori dalla Cappella Sistina, la battaglia è già iniziata, e non solo a colpi di alleanze o cordate. A infiammare il clima pre-Conclave sono comparse le prime fake news mirate, capaci di influenzare equilibri delicatissimi. 🔗thesocialpost.it

