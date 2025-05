Il ‘bollino Trump’ e il voto laburista | come Albanese ha conquistato il cuore degli australiani

laburista australiano, guidato dal premier uscente Anthony Albanese, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni politiche federali, confermandolo per un secondo mandato consecutivo, un risultato che mancava dal 2004. Albanese, di origini italiane, ha conquistato almeno 86 seggi alla Camera dei Rappresentanti, superando ampiamente la soglia di 76 necessaria per la maggioranza assoluta, secondo le proiezioni dell’emittente televisiva Abc. Questo gli permetterà di formare un governo stabile senza dover ricorrere a coalizioni.Anthony AlbaneseLa coalizione di centrodestra, composta da Liberali e Nazionali e guidata da Peter Dutton, è stata sconfitta nettamente. Dutton ha perso non solo la corsa per la guida del governo, ma anche il proprio seggio parlamentare, un evento senza precedenti per un leader dell’opposizione federale in Australia. 🔗 Il Partitoaustraliano, guidato dal premier uscente Anthony, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni politiche federali, confermandolo per un secondo mandato consecutivo, un risultato che mancava dal 2004., di origini italiane, haalmeno 86 seggi alla Camera dei Rappresentanti, superando ampiamente la soglia di 76 necessaria per la maggioranza assoluta, secondo le proiezioni dell’emittente televisiva Abc. Questo gli permetterà di formare un governo stabile senza dover ricorrere a coalizioni.AnthonyLa coalizione di centrodestra, composta da Liberali e Nazionali e guidata da Peter Dutton, è stata sconfitta nettamente. Dutton ha perso non solo la corsa per la guida del governo, ma anche il proprio seggio parlamentare, un evento senza precedenti per un leader dell’opposizione federale in Australia. 🔗 Ilfogliettone.it

