© Quotidiano.net - Il bilancio di Meloni: penso al bis: "Voglio ripresentarmi agli elettori" Meloni che, nei fatti, cerca di incontrarli il meno possibile. In ogni caso, predilige i mass-media più vicini per sensibilità; tra questi c’è l’agenzia AdnKronos, cui concede un’intervista in cui tira le somme dei suoi due anni e mezzo di governo: promossa a pieni voti. Solo su un punto ammette di non essere soddisfatta: la natalità. Qui si dà un voto mediocre, che comunque non rovina la media. "Vorrei ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sul fronte dell’occupazione e su quello del contrasto all’immigrazione irregolare". Del resto, in materia i dati sono incontrovertibili: i bambini o nascono oppure no. E in effetti non nascono.Sul lavoro è ancora in modalità Primo Maggio: considera i risultati ottenuti brillanti, ambisce a fare di più. 🔗 "L’Italia ha bravi e agguerriti giornalisti". Parola di Giorgiache, nei fatti, cerca di incontrarli il meno possibile. In ogni caso, predilige i mass-media più vicini per sensibilità; tra questi c’è l’agenzia AdnKronos, cui concede un’intervista in cui tira le somme dei suoi due anni e mezzo di governo: promossa a pieni voti. Solo su un punto ammette di non essere soddisfatta: la natalità. Qui si dà un voto mediocre, che comunque non rovina la media. "Vorrei ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sul fronte dell’occupazione e su quello del contrasto all’immigrazione irregolare". Del resto, in materia i dati sono incontrovertibili: i bambini o nascono oppure no. E in effetti non nascono.Sul lavoro è ancora in modalità Primo Maggio: considera i risultati ottenuti brillanti, ambisce a fare di più. 🔗 Quotidiano.net

Governo, Meloni: penso in grande per l’Italia, ma no scorciatoie - Torino, 14 mar. (askanews) – Giorgia Meloni “pensa in grande per l’Italia”, ma per raggiungere gli obiettivi “non ci sono scorciatoie, bisogna fare tutto il percorso”. La presidente del Consiglio lo ha detto a Torino, parlando ai dipendenti della Argotec, azienda italiana attiva nel settore dell’aerospazio, visitata oggi a Torino. “‘Pensare in grande, no shortcuts’. Sono perfettamente d’accordo”, ha detto la premier raccogliendo le parole dell’Ad dell’azienda David Avino. 🔗ildenaro.it

“Da sindaco ci chiedeva soldi in contanti”: bufera sull'uomo di Giorgia Meloni al Bilancio - Da Avola, in provincia di Siracusa, è scoppiata la rivolta contro l'ex sindaco, oggi vicepresidente della commissione Bilancio della Camera: Luca Cannata, 46 anni, esponente di Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni (insieme, nella foto sopra). Tre ex assessori e un ex... 🔗today.it

Decreto Caivano bis: l’idea di Meloni per allargare il modello ad otto periferie italiane - Ripetere il modello Caivano? Il Governo ci proverà in altre otto periferie italiane. Ma il tempo stringe: la scadenza per la presentazione del decreto è fissata per il 31 marzo, dopodiché dovrà ottenere il via libera del Consiglio dei ministri (Cdm). Questa mattina, a Palazzo Chigi, si è svolta una riunione per fare il punto sul Decreto Caivano-bis, dal nome del provvedimento che ha portato alla riqualificazione di una delle zone più degradate dell’hinterland napoletano, Caivano appunto. 🔗open.online

Meloni pensa al bis: 'Completo il programma e sarò giudicata' - "Noi siamo determinati a far valere i nostri interessi, nel solco della tradizionale amicizia che ci lega agli Usa, con lealtà ma senza subalternità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'AdnKron ... 🔗ansa.it

La premier Meloni già pregusta il bis: “Mi piacerebbe ripresentarmi agli elettori dicendo di aver mantenuto le promesse” - Giorgia Meloni , a metà legislatura, guarda già al futuro: «Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori ... 🔗msn.com

Meloni pensa già al bis: “Realizzo il programma, poi parola agli elettori” - ROMA – Il 9 gennaio, meno di quattro mesi fa, aveva preso tempo: «Ricandidarmi alle Politiche? Non lo so, non sono abbarbicata alla poltrona». Quattro mesi dopo, Giorgia Meloni cambia registro, lo dic ... 🔗informazione.it