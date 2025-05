© Ilgiorno.it - Il “belloccio“ con 300 grammi hashish

I primi arresti nell’estate del 2024 non li avevano intimoriti. Gli spacciatori arrestati dalla Squadra Mobile avevano continuato imperterriti la loro "attività delinquenziale continua e reiterata nel tempo". A darne la prova le perquisizioni eseguite mercoledì nell’ambito dell’operazione che ha portato all’arresto, in flagranza, di due degli indagati per detenzione a fini di spaccio e il sequestro di oltre 400di, 3 cellulari e 3.155 euro. Uno dei due, 20enne di Nova Milanese, già destinatario della misura degli arresti domiciliari, durante l’esecuzione della misura di custodia cautelare a suo carico è stato trovato in possesso di oltre 300die 900 euro. Ieri il giovane è stato accompagnato dai poliziotti al Tribunale di Monza per il processo per direttissima. 🔗 Ilgiorno.it