Il Barcellona ribalta il Valladolid ma perde Gavi | rimonta prima dell’Inter

Il Barcellona ribalta il Valladolid, ma perde Gavi: rimonta prima dell'Inter

rimonta per il Barcellona che, nella sfida di campionato contro il Real Valladolid, riesce a imporsi per 2-1 dopo un primo tempo difficile. IN rimonta – Il Barcellona, sotto di un gol alla pausa, ribaltano il risultato nella ripresa grazie all’ingresso dei titolari, ma devono fare i conti con un infortunio che preoccupa: quello di Gavi, uscito dolorante al 79’ e in forte dubbio per il ritorno di Champions contro l’Inter. Hansi Flick aveva inizialmente optato per un undici rimaneggiato, con molti giovani in campo per far rifiatare i big in vista della semifinale europea. Una scelta che non ha pagato nei primi 45 minuti: al 6’, Iván Sánchez aveva portato avanti il Valladolid, punendo una difesa distratta.Il Barcellona ribalta tutto nel secondo tempo: dentro i titolari!prima dell’Inter – Dopo l’ingresso di Lamine Yamal al 30’ per l’infortunato Dani Rodríguez, Flick gioca le sue carte migliori: entrano Raphinha e Frenkie de Jong, e il Barcellona cambia volto. 🔗 Vittoria inper ilche, nella sfida di campionato contro il Real, riesce a imporsi per 2-1 dopo un primo tempo difficile. IN– Il, sotto di un gol alla pausa,no il risultato nella ripresa grazie all’ingresso dei titolari, ma devono fare i conti con un infortunio che preoccupa: quello di, uscito dolorante al 79’ e in forte dubbio per il ritorno di Champions contro l’Inter. Hansi Flick aveva inizialmente optato per un undici rimaneggiato, con molti giovani in campo per far rifiatare i big in vista della semifinale europea. Una scelta che non ha pagato nei primi 45 minuti: al 6’, Iván Sánchez aveva portato avanti il, punendo una difesa distratta.Iltutto nel secondo tempo: dentro i titolari!– Dopo l’ingresso di Lamine Yamal al 30’ per l’infortunato Dani Rodríguez, Flick gioca le sue carte migliori: entrano Raphinha e Frenkie de Jong, e ilcambia volto. 🔗 Inter-news.it

