© Thesocialpost.it - Il Barcellona e le mani fasciate, “Ecco perché lo fanno”: cosa dice l’esperto. Finalmente la verità Barcellona si sono presentati con il polso fasciato. Tra di loro, il promettente Lamine Yamal e il brasiliano Raphinha, nonostante nessun recente infortunio fosse noto. Questo particolare non è sfuggito ai tifosi, che si sono chiesti il perché di questa scelta. Le speculazioni si sono moltiplicate: c’è chi parla di una nuova moda, chi di una protezione preventiva, e chi, come un ex medico del Real Madrid, ha ipotizzato, senza alcuna prova, possibili pratiche dopanti. Ma qual è la verità dietro queste fasciature? (Continua dopo le foto)Scopri anche: Auto si ferma in mezzo all’autostrada, poi il dramma: finisce malissimo (VIDEO)Moda o rituale scaramantico?La spiegazione più plausibile arriva da Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer, che all’Adnkronos Salute ha dichiarato: “Una delle motivazioni più diffuse è legata a questioni di scaramanzia. 🔗 Durante la semifinale di Champions League contro l’Inter, alcuni giocatori delsi sono presentati con il polso fasciato. Tra di loro, il promettente Lamine Yamal e il brasiliano Raphinha, nonostante nessun recente infortunio fosse noto. Questo particolare non è sfuggito ai tifosi, che si sono chiesti ildi questa scelta. Le speculazioni si sono moltiplicate: c’è chi parla di una nuova moda, chi di una protezione preventiva, e chi, come un ex medico del Real Madrid, ha ipotizzato, senza alcuna prova, possibili pratiche dopanti. Ma qual è ladietro queste fasciature? (Continua dopo le foto)Scopri anche: Auto si ferma in mezzo all’autostrada, poi il dramma: finisce malissimo (VIDEO)Moda o rituale scaramantico?La spiegazione più plausibile arriva da Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer, che all’Adnkronos Salute ha dichiarato: “Una delle motivazioni più diffuse è legata a questioni di scaramanzia. 🔗 Thesocialpost.it

