Il Banco del Mutuo Soccorso torna ad esibirsi in città dopo 2 anni | tappa del tour 2025 al Palacongressi

Banco del Mutuo Soccorso, fuori l’album Storie invisibile, le date del tour - Domani esce Storie Invisibili, il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso che la band presenterà dal vivo in un tour, le date Domani esce Storie Invisibili, il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso (etichetta The Saifam Group). La band che ha fatto scuola nel prog rock, stimata nel mondo, torna con un lavoro che è l’ideale completamento di una trilogia dedicata all’esistenza umana. Dopo Transiberiana (2019) e Orlando: le forme dell’amore (2022), ecco il nuovo concept album Storie invisibili, dove il particolare diventa universale e contemporaneo, attraverso il racconto di dodici storie ... 🔗.com

Riecco il Banco del Mutuo Soccorso: "Meno progressive e più istinto" - MiLANO C’è la Lombardia sotto la lente d’ingrandimento riprodotta sulla copertina del nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso “Storie invisibili”. Una lente con la forma del celeberrimo salvadanaio sagomato cinquantatré anni fa sul dorso dell’album che ha dato origine all’epopea del gruppo romano, puntata sui cinque concerti messi in agenda da Vittorio Nocenzi & Co. per presentare quest’ultima fatica il 7 marzo al Dal Verme di Milano, il 24 al Gavazzeni di Seriate, il 28 al Sociale di Busto Arsizio, il 29 al Teatro di Varese e il 4 aprile al Cineteatro Lolek di Rezzato. 🔗ilgiorno.it

Musica e solidarietà: il Banco del Mutuo Soccorso arriva al Gavazzeni - Seriate. Il Banco del Mutuo Soccorso, una delle band più iconiche e innovative della scena musicale italiana, fa tappa con il nuovo tour teatrale 2025 al cineteatro Gavazzeni di Seriate lunedì 24 marzo alle 21. Una serata di grande musica con finalità benefiche per sostenere la Fondazione Morandi. Tutto il ricavato della serata verrà infatti destinato all’innovativo progetto Casa Morandi a Monza. I biglietti per il concerto del Banco del Mutuo Soccorso sono disponibili su www. 🔗bergamonews.it

Il Banco del Mutuo Soccorso torna ad esibirsi in città dopo 2 anni: tappa del tour 2025 al Palacongressi - Era il 4 marzo del 2023 quando la storica band riempì la stessa platea con un evento che sfiorò il “tutto esaurito”. Adesso il ritorno: appuntamento mercoledì 7 maggio per una vera e propria esperienz ... 🔗agrigentonotizie.it

È di nuovo tempo di Banco di Mutuo Soccorso. L'iconica band in concerto a Corridonia: «Le nostre storie invisibili» - Ha fatto la storia del prog rock italiano e lo scorso febbraio è uscito anche un nuovo disco, Storie invisibili: il Banco del Mutuo Soccorso sarà in concerto alla Festa del Lavoro ... 🔗msn.com

Il Banco del Mutuo Soccorso tra grandi successi e novità - Appuntamento a domenica (ore 21.30), nella cornice della tradizionale Festa dei lavoratori che si svolge alla zona industriale di Corridonia, con il "Banco del Mutuo Soccorso", band che ha fatto ... 🔗ilrestodelcarlino.it