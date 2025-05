Il 7 ci sarà unità cardinali a confronto su abusi e scandali in vista del Conclave Mercoledì l' ingresso in Sistina

© Feedpress.me - "Il 7 ci sarà unità", cardinali a confronto su abusi e scandali in vista del Conclave. Mercoledì l'ingresso in Sistina cardinali proseguono il confronto serrato all’interno delle congregazioni generali, quel pre-Conclave nel quale stanno cercando l’unità prima di entrare il 7 maggio nella Cappella Sistina. embedpost id="2033813" Se il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, sottolinea il «clima buono» nel quale si stanno svolgendo i lavori in Vaticano, il cardinale Fernando Filoni assicura che. 🔗 proseguono ilserrato all’interno delle congregazioni generali, quel pre-nel quale stanno cercando l’prima di entrare il 7 maggio nella Cappella. embedpost id="2033813" Se il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, sottolinea il «clima buono» nel quale si stanno svolgendo i lavori in Vaticano, il cardinale Fernando Filoni assicura che. 🔗 Feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi sarà il successore di Papa Francesco, i nomi dei cardinali favoriti al Conclave dopo Bergoglio - Una volta celebrati i funerali di Papa Francesco prenderà il via l'iter che condurrà al prossimo Conclave, composto da 135 elettori. Ecco i nomi e le storie dei cardinali favoriti. Ci sono anche tre italiani: Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Negoziati Ucraina, l’Europa esclusa riunisce una “unità di crisi”: a Parigi “ci sarà anche Meloni”. Rutte: “L’Ue combatta per esserci” - I leader dell’Unione europea provano a mettere in campo la contromossa dopo l’annuncio Usa dell’esclusione dell’Europa dal tavolo dei negoziati per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di emergenza di alcuni leader europei per lunedì a Parigi: tra questi ci sarà anche Giorgia Meloni, secondo quanto trapelato da fonti britanniche. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chi sarà il prossimo Papa, i nomi dei possibili successori di Francesco: i cardinali italiani papabili - Dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile, la macchina per l'elezione del nuovo Pontefice si è già messa in moto e in queste ore stanno circolando i nomi dei possibili cardinali 'papabili'. Tra questi ci sono anche tre italiani: Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Ecco chi sono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Verso il conclave: Il 7 ci sarà unità, confronto su abusi e scandali; CONCLAVE, CARDINALE BASSETTI: “SARÀ BREVE, TRA I CARDINALI C’È UNITÀ”; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data; Verso il Conclave, il cardinale Nemet: C'è sempre unità nello Spirito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne