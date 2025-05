Il 6 maggio chiusi alcuni uffici comunali nella sede di via Beverora

Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire l'esecuzione in sicurezza di alcuni lavori di manutenzione in un'ala della sede comunale di via Beverora 57, martedì 6 maggio saranno chiusi al pubblico i seguenti uffici: servizio Progetto casa (ufficio Abitazioni e diritto alla casa), settore.

