Il 5 maggio sarà il Sinner-Day a Roma | un bagno di folla ad accogliere il n 1 del mondo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 5 maggio sarà il primo giorno in cui, finalmente, Jannik Sinner potrà definitivamente mettersi alle spalle la vicenda "Clostebol". Una situazione spiacevole con cui ha dovuto convivere lungamente, costata tre mesi di sospensione per l'accordo tra i legali del pusterese e la WADA. Gestione non facile e tale da spingerlo al pensiero di lasciare il tennis per le ricadute emotive che ci sono state. Tutto però fa parte del passato e Jannik sarà accolto da un bagno di folla a Roma, prima tappa del suo ritorno nel massimo circuito internazionale. Sarà proprio nel torneo del Foro Italico che gli appassionati potranno rivedere in azione l'altoatesino e la curiosità non manca. Nel giorno citato Sinner avrà diversi impegni. Nel pomeriggio è atteso al Media-Day e anche al primo allenamento.

Ci sarà Mario Martone con il suo "Fuori" a rappresentare l'Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio - Roma, 10 apr. (askanews) – Ci sarà Mario Martone con il suo “Fuori” a rappresentare l’Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri film italiani saranno nella sezione Un certain regard, “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. 🔗iodonna.it

FestivaLove alla decima edizione. L’appuntamento sarà a fine maggio - di Stella BonfriscoDecise le date dei tre giorni della kermesse scandianese FestivaLove, che quest’anno compie dieci anni. L’appuntamento con l’edizione 2025 - come sempre organizzata dal Comune di Scandiano - è stata fissata per il 30-31 maggio e 1 giugno. Il consolidato evento primaverile trae come sempre ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne "L’’Orlando innamorato" e animerà la città nei per tre giornate, trasformandola in un grande palcoscenico dedicato all’amore, alla cultura e alla musica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin | Il cardinal Reina: "Non è tempo di rivalse e alleanze di potere" - Lo hanno deciso le congregazioni dei cardinali al termine della riunione di oggi. Le regole decise dalla Costituzione apostolica 🔗xml2.corriere.it

