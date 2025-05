Il 3 maggio è il giorno di Achille Lauro e Fiorella Mannoia a Firenze

© Lanazione.it - Il 3 maggio è il giorno di Achille Lauro e Fiorella Mannoia a Firenze Firenze, 3 maggio 2025 – Due eventi con grandi star della musica oggi a Firenze, dove arrivano Fiorella Mannoia, in concerto al Teatro Verdi, e Achille Lauro che alle Murate incontra i fan per il firmacopie. Dopo il doppio sold out dello scorso autunno, Fiorella Mannoia torna in concerto stasera al Teatro Verdi. L’occasione è data dal tour “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra” che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Anche in questo caso, il tutto esaurito è a un passo.Fiorella Mannoia ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancano brani più recenti come “Disobbedire”. Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. 🔗 , 32025 – Due eventi con grandi star della musica oggi a, dove arrivano, in concerto al Teatro Verdi, eche alle Murate incontra i fan per il firmacopie. Dopo il doppio sold out dello scorso autunno,torna in concerto stasera al Teatro Verdi. L’occasione è data dal tour “Sinfonica - Live con orchestra” che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Anche in questo caso, il tutto esaurito è a un passo.ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancano brani più recenti come “Disobbedire”. Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate dain prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. 🔗 Lanazione.it

