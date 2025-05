Ignoti tentano di mettere fuoco al ristorante nel cuore del centro storico

© Lecceprima.it - Ignoti tentano di mettere fuoco al ristorante nel cuore del centro storico fuoco e carabinieri vi fossero ancora residui di liquido infiammabile.A essere colpito. 🔗 GALLIPOLI – I danni, per fortuna, non sono stati ingenti. Restano inquietudine e amarezza per un atto che, con ogni probabilità, è stato di natura dolosa. Si evince dal fatto che all’arrivo di vigili dele carabinieri vi fossero ancora residui di liquido infiammabile.A essere colpito. 🔗 Lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terremoto Campi Flegrei, a Bagnoli vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza edifici lesionati - Vigili del Fuoco al lavoro a Bagnoli, nella zona dei Campi Flegrei per mettere in sicurezza gli edifici danneggiati dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 della notte scorsa. Diversi appartamenti hanno subito lesioni importanti da verificare. Danni al campanile della Chiesa di Sant’Anna. 🔗lapresse.it

Sì, i giusti occhiali da vista possono mettere a fuoco anche personalità e stile - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Scegliere tra i migliori occhiali da vista uomo può voler dire cambiare completamente l'aspetto di chi li indossa, conferire un'aria più intellettuale e ricercata, più severa o magari eclettica. Il risultato dipende dal tipo di montatura scelta che, come ormai avviene per gli occhiali da sole e più in generale per tutte le categorie merceologiche della moda, può spaziare tra un'infinità di stili differenti. 🔗gqitalia.it

Chieti, non si fermano all’alt e tentano di investire un carabiniere: lui apre il fuoco - È accaduto nel quartiere Levante, panico tra i residenti che hanno assistito alla scena. Potrebbe trattarsi di persone dedite alle truffe agli anziani 🔗repubblica.it

Ne parlano su altre fonti

Ignoti tentano di mettere fuoco al ristorante nel cuore del centro storico; Caloveto, tentano di dar fuoco a una moto: partite le indagini dei carabinieri; Tre tentati furti nella notte, ignoti provocano l'esplosione del bancomat; Praia a Mare, intimidazione ai danni del sindaco: ignoti tentano di dare fuoco al portone di casa sua. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ignoti tentano di mettere fuoco al ristorante nel cuore del centro storico - È successo a Gallipoli, in via Carlo Muzio, verso mezzanotte e mezza. Le fiamme erano già estinte all'arrivo dei vigili del fuoco, ma sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Indagano i cara ... 🔗lecceprima.it

A Galatone sventato l’incendio all’auto del padre dell’assessora Caterina Dorato. Allarme dei vicini - In azione un uomo arrivato a bordo di uno scooter fuggito dopo essere stato visto dai residenti e poco prima dell’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco. 🔗bari.repubblica.it