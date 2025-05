Ieri in Campania | Festa-Nargi botta e risposta A San Marco arriva il commissario

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Festa-Nargi, botta e risposta. A San Marco arriva il commissario Campania di Ieri, venerdì 2 maggio 2025. Avellino – Gianluca Festa torna a parlare pubblicamente e lo fa affiancato da tutti gli assessori del Comune di Avellino suoi diretti riferimenti, oltre che diversi consiglIeri comunali di gruppi "Davvero" e "Viva la libertà". (LEGGI QUI). Non si fa attendere la replica del sindaco di Avellino, Laura Nargi alla lunga conferenza stampa di Gianluca Festa (LEGGI QUI).Benevento – Interrotta la linea ferroviaria Napoli-Bari a causa di un incidente stradale verificatosi Ieri sera nel territorio di Sant Arcangelo Trimonte in contrada Iscalogna. (LEGGI QUI) Caserta – arriva il commissario prefettizio al Comune di San Marco Evangelista (Caserta), dove la maggioranza dei consiglIeri comunali, in particolare in otto, ha rassegnato le dimissioni decretando la fine anticipata dell'amministrazione retta dal sindaco Marco Cicala.

