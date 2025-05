I vigili del fuoco morti durante un' escursione | Nico Civitella ha tentato di salvare Emanuele Capone

© Today.it - I vigili del fuoco morti durante un'escursione: Nico Civitella ha tentato di salvare Emanuele Capone Nico Civitella ed Emanuele Capone, i vigili del fuoco morti mercoledì scorso mentre facevano un'escursione a Pennapiedimonte (Chieti), erano amici oltre che colleghi. Nico, secondo una prima ricostruzione, è morto per salvare Emanuele. Cosa è accaduto.Nico Civitella ed Emanuele Capone, i. 🔗 ed, idelmercoledì scorso mentre facevano un'a Pennapiedimonte (Chieti), erano amici oltre che colleghi., secondo una prima ricostruzione, è morto per. Cosa è accaduto.ed, i. 🔗 Today.it

Quattro vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante...

Abruzzo, vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due su quattro ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante...

Chieti, morti i due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione sulla Maiella - (Adnkronos) – Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervia. I due colleghi che erano con loro, tutti del comando di Chieti, sono stati soccorsi in località Balzolo dal 118.

Abruzzo, chi erano Civitella ed Capone: i due vigili del fuoco morti durante un'escursione

Vigili del Fuoco morti sulla Maiella, aperto fascicolo per omicidio colposo: a Chieti sarà lutto cittadino - La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla morte di Emanuele Capone e Nico Civitella, 42 anni, i due Vigili del fuoco morti ...

Vigili del fuoco morti, al via il recupero dei corpi di Emanuele Capone e Nico Civitella: «Operazione difficile, si valuta l'uso di un aeromobile» - Proseguono le attività del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco, monitorate dal tavolo attivato in Prefettura a Chieti, per completare le operazioni di recupero delle salme dei due ...