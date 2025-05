I The Kolors protagonisti di Road to Battiti a Trani

BARI (ITALPRESS) – Sono i The Kolors i protagonisti del secondo appuntamento con "Road to Battiti", in programma domani, domenica 4 maggio a Trani. E' la seconda di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il "Cornetto Battiti Live".Il radio live show di Radio Norba si terrà tra la banchina del porto e la stupenda piazza Quercia, ad angolo con via Statuti Marittimi. Dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che saranno intervistati in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l'attesa esibizione dei The Kolors per la registrazione del videoclip della "performance on the Road" che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del "Cornetto Battiti Live".

