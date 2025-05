I The Kolors a sorpresa a un matrimonio sposi e invitati senza parole | il video

Indovina chi viene al matrimonio? I The Kolors. Una sorpresa inaspettata per una coppia di sposi a Napoli, che hanno visto sbucare al loro ricevimento Stash e il resto della band. Su un piccolo palco allestito nel parco della villa, il gruppo ha improvvisato un mini concerto, facendo ballare.

