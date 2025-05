I tagli di Trump alla spesa tranne difesa e controllo dei confini

Il presidente punta ad una drastica riduzione delle spese federali pari a 163 miliardi di dollari. Il Washington Post: "in arrivo anche a Nsa e Cia"

Trump vuole parlare con Putin-Xi di tagli a spesa militare - Donald Trump intende incontrarsi con la Cina e la Russia non appena le cose si sistemeranno per parlare delle spese della difesa: "voglio dire ai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin" che dovremmo dimezzare il budget militare, ha detto Donald Trump secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. 🔗quotidiano.net

Draghi al Senato: “No a tagli della spesa sociale e sanitaria, per la difesa Ue serve debito comune. Nostra sicurezza messa in dubbio da politiche di Trump” - “Gli angusti spazi di bilancio non permetteranno ad alcuni Paesi significative espansioni del deficit, né sono pensabili contrazioni nella spesa sociale e sanitaria” per investire nella difesa. Sarebbe “non solo un errore politico, ma soprattutto la negazione di quella solidarietà che è parte dell’identità europea che vogliamo proteggere difendendoci dalla minaccia dell’autocrazia. Il ricorso al debito comune è l’unica strada”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi,Trump:pausa 90 giorni tranne Cina - 19.57 Donald Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10% per gli "oltre 75 Paesi" che "non hanno reagito" alle nuove tariffe Usa. Ha invece deciso di "aumentare al 125% i dazi alla Cina,con effetto immediato" La decisione del presidente Usa arriva al quinto giorno di crollo delle Borse di tutto il mondo, provocato dalla sua politica sui dazi. 🔗servizitelevideo.rai.it

