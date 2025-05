I sindaci della B2 contro i pedaggi | Studiamo il costo degli sconti

© Ilgiorno.it - I sindaci della B2 contro i pedaggi: "Studiamo il costo degli sconti" della gratuità o di una forte scontistica sul tratto di Milano-Meda che verrà trasformato in Pedemontana. È la richiesta contenuta nell’ordine del giorno sul quale è stato trovato un accordo tra 17 sindaci dei comuni che gravitano attorno alla tratta B2 della nuova autostrada, sia in provincia di Monza e Brianza sia in provincia di Como.Il documento sta passando in questi giorni nei diversi Consigli comunali del territorio interessato dal grande cantiere che porterà il pedaggio là dove adesso la circolazione è libera e gratuita. L’altra sera è stato approvato anche a Lazzate e Misinto, dopo il passaggio a Lentate sul Seveso e a Bovisio Masciago. Anche Cogliate la porterà in votazione nel prossimo Consiglio comunale. Per quanto riguarda la Provincia di Como è arrivato l’ok da Mariano Comense, Cermenate, Arosio, Rovellasca, Vertemate e Novedrate. 🔗 Regione Lombardia faccia i conti sui costigratuità o di una fortestica sul tratto di Milano-Meda che verrà trasformato in Pedemontana. È la richiesta contenuta nell’ordine del giorno sul quale è stato trovato un accordo tra 17dei comuni che gravitano attorno alla tratta B2nuova autostrada, sia in provincia di Monza e Brianza sia in provincia di Como.Il documento sta passando in questi giorni nei diversi Consigli comunali del territorio interessato dal grande cantiere che porterà ilo là dove adesso la circolazione è libera e gratuita. L’altra sera è stato approvato anche a Lazzate e Misinto, dopo il passaggio a Lentate sul Seveso e a Bovisio Masciago. Anche Cogliate la porterà in votazione nel prossimo Consiglio comunale. Per quanto riguarda la Provincia di Como è arrivato l’ok da Mariano Comense, Cermenate, Arosio, Rovellasca, Vertemate e Novedrate. 🔗 Ilgiorno.it

