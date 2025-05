I segreti del Conclave nei tre libri in regalo con Repubblica

© Repubblica.it - I segreti del Conclave nei tre libri in regalo con Repubblica Domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 maggio gratis in edicola i volumi che riscoprono origini e significato di riti e simbologia 🔗 Repubblica.it

Libri, “Il corredo” di Patrizia Rinaldi: un viaggio nel Settecento napoletano tra passioni e segreti - Un nobiluomo che teme una tara di famiglia e per questo diventa un predatore sessuale, una donna molto cattiva, già accusata di stregoneria nel suo paese natale, che gli procura giovanissime ragazze, una giovane bella e intelligente dal cognome (forse falso) altisonante. Nel nuovo romanzo di Patrizia Rinaldi, ‘Il corredo’, ci sono tutti gli ingredienti del feuilleton classico, ma la creatrice del bestseller ‘Blanca’, da cui Raiuno ha tratto una serie tv di successo, in realtà racconta molto di più di una vicenda di soprusi e riscatto nella Napoli di fine Settecento. 🔗ildenaro.it

BELCANTO: DOPO IL BOOM DI MONTECRISTO, TRE DONNE TRA LOTTE DI POTERE E SEGRETI - Dopo i plausi di pubblico e critica che hanno eletto “Il Conte di Montecristo” una delle migliori serie italiane degli ultimi anni, arriva su Rai1 “Belcanto”, altra fiction evento in costume. La serie tv “Belcanto”, in onda da lunedì 24 febbraio su Rai1 in prima serata, è la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese). Tre donne in fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano. 🔗bubinoblog

Tre cardinali italiani, nove stranieri: chi sono i possibili successori di Francesco | Becciu: «Ho il diritto di partecipare al Conclave» - Le figure di cui si parla in vista del prossimo Conclave: nei loro profili le sfide a guerre, denutrizione, discriminazioni dei migranti. Ma anche istanze più conservatrici 🔗xml2.corriere.it

Che cosa rende il Conclave così intrigante in 12 film, libri e podcast che lo raccontano da dentro - Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Il mondo intero è in attesa. La morte di Papa Francesco lunedì 21 ... 🔗gqitalia.it

Conclave: 6 libri da leggere su intrighi, misteri e complotti legati all’elezione del nuovo Papa - Tra romanzi visionari, thriller ecclesiastici e saggi storici, scopri il Conclave attraverso la penna di illustri autori bestseller capaci di immaginare (o prevedere?) cosa accade durante l'elezione d ... 🔗libreriamo.it

Libri e film sul Conclave da leggere e guardare prima del 7 Maggio - Oggi voglio proporvi una serie di libri e film sul Conclave da leggere e guardare ... questo film offre un thriller psicologico che esplora le tensioni e i segreti all’interno del conclave. Con un ... 🔗blogdilifestyle.it