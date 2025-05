I santi mostri di Ade Zeno vince il 41 premio Narrativa Bergamo

Zeno, 44 anni, il vincitore della 41ª edizione del premio Narrativa Bergamo con il volume “I santi mostri” pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri, (2024).Nelle preferenze della Giuria Popolare “I santi mostri” (Bollati Boringhieri, 2024) di Ade Zeno ha ottenuto un totale di 63 voti. Ha preceduto “Invernale” (La nave di Teseo, 2024) di Dario Voltolini accreditato di 22 voti. Al terzo posto con 17 voti “Muster – Una giovinezza fantastica” (Zacinto, 2024) di Bruno Pischedda, seguito al quarto posto con 15 voti da “Lagunalabirinto” (Cong, 2024) di Pietro Nicolaucich e al quinto con 11 voti da “Patologie” (Quodlibet, 2024) di Antonella Moscati.Questo il verdetto comunicato nella serata di sabato 3 maggio nella splendida cornice del Teatro alle Grazie, dal vivo, davanti a un folto pubblico che ha potuto riascoltare gli scrittori conosciuti attraverso le pagine dei loro libri, e presentati nei mesi di marzoaprile nella Sala Ferruccio Galmozzi dal giornalista Carlo Dignola. 🔗 È Ade, 44 anni, il vincitore della 41ª edizione delcon il volume “I” pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri, (2024).Nelle preferenze della Giuria Popolare “I” (Bollati Boringhieri, 2024) di Adeha ottenuto un totale di 63 voti. Ha preceduto “Invernale” (La nave di Teseo, 2024) di Dario Voltolini accreditato di 22 voti. Al terzo posto con 17 voti “Muster – Una giovinezza fantastica” (Zacinto, 2024) di Bruno Pischedda, seguito al quarto posto con 15 voti da “Lagunalabirinto” (Cong, 2024) di Pietro Nicolaucich e al quinto con 11 voti da “Patologie” (Quodlibet, 2024) di Antonella Moscati.Questo il verdetto comunicato nella serata di sabato 3 maggio nella splendida cornice del Teatro alle Grazie, dal vivo, davanti a un folto pubblico che ha potuto riascoltare gli scrittori conosciuti attraverso le pagine dei loro libri, e presentati nei mesi di marzoaprile nella Sala Ferruccio Galmozzi dal giornalista Carlo Dignola. 🔗 Bergamonews.it

Ade Zeno: «Racconto di mostri che creano bellezza» - L’INTERVISTA. Ade Zeno è uno dei cinque finalisti del Premio Narrativa Bergamo con il romanzo «I santi mostri». Lo ha intervistato Max Pavan. 🔗ecodibergamo.it

