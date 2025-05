I rischi per l’Ue della contesa tra Cina e Usa

La contesa commerciale, preferiamo non definirla guerra, tra Usa e Cina è iniziata dal presidente Obama e proseguita dai suoi successori. Ora amplificata ad alto volume da Trump, il cui telefono unitamente a quello di Xi, non squilla. Silenziato da quando è esploso il duello del secolo nel grande mercato degli scambi. L'ex Impero di Mezzo, con in portafoglio 760 miliardi del Tesoro americano, vanta un surplus commerciale monstre nei confronti dello zio Sam. Le esportazioni cinesi sono in forte espansione con un aumento del 17,3% nel 2024. Il partito ha preferito accelerare sull'estero anziché sul consumo interno. Fragile per i disastri causati dalla bolla immobiliare e dalla ora maggiormente accentuata tendenza cinese a risparmiare di più, spendendo di meno. Va tenuto presente il senso di dignità di questo popolo memore dell'umiliazione subita, a metà del XIX secolo, per le due Guerre dell'oppio.

