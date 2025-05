I programmi in tv oggi 3 maggio 2025 | film e intrattenimento

I programmi in tv oggi 3 maggio 2025 | film e intrattenimento

© Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 3 maggio 2025: film e intrattenimento

Guida ai programmi Tv della serata del 3 maggio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 3 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4, a partire dalle 21.20 Un uomo sopra la legge, Jim, allevatore e veterano della guerra del Vietnam, sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall'arrivo inaspettato di due immigrati clandestini: una madre con il suo piccolo figlio, in fuga da un brutale cartello messicano.

Su Rai Uno Techetechetè, su Canale 5 il serale di Amici.

