I professori meritano di essere difesi

© Ilgiornale.it - I professori meritano di essere difesi essere un luogo sicuro per tutti, sia per i discenti che per i docenti nonché per tutto il personale scolastico 🔗 Un professore non può e non deve uscire di casa con l'elmetto, il giubbotto antiproiettili e roba simile. Non può e non deve preoccuparsi per la sua incolumità. La scuola deveun luogo sicuro per tutti, sia per i discenti che per i docenti nonché per tutto il personale scolastico 🔗 Ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

PRC Irpinia: "I lavoratori meritano di essere difesi per davvero" - Le dichiarazioni a mezzo stampa che ci arrivano tramite alcuni lavoratori indignati per le accuse rivolte ai sindacati e al partito, altro non sono che l'ennesima pantomima messa in scena dai soliti noti del mondo sindacale irpino. Dimostrando ciò che denunciamo da tempo: questi non sono più... 🔗avellinotoday.it

“Professori ‘morti di fame'”, sui social infuria il dibattito: “Telecamere in classe e pene più severe”, ma c’è chi dice: “Non si può essere come gli impiegati del catasto, alcuni sono senza personalità” - Un'insegnante, intervistata durante la trasmissione Far West su Rai 3, ha dipinto un quadro inquietante della situazione attuale nelle scuole del nostro Paese. L'articolo “Professori ‘morti di fame'”, sui social infuria il dibattito: “Telecamere in classe e pene più severe”, ma c’è chi dice: “Non si può essere come gli impiegati del catasto, alcuni sono senza personalità” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

WWE: I titoli WWE ID potranno essere difesi contro chiunque - C’è molta curiosità attorno al programma WWE ID, lanciato nei mesi scorsi dalla WWE per promuovere lo sviluppo dei migliori talenti della scena indie in vista di un potenziale contratto con la federazione di Stamford. E lo scorso febbraio è arrivato l’annuncio di Triple H: saranno lanciati anche due nuovi titoli, uno maschile e uno femminile, dedicati ai wrestler del programma e assegnati con un torneo, almeno per il primo vincitore. 🔗zonawrestling.net

Se ne parla anche su altri siti

I professori meritano di essere difesi; Gli insegnanti meritano di più. Quanto conta un insegnante se il suo stipendio è basso? Che autorevolezza può avere; Galimberti: ci vogliono docenti affascinanti. Espellere genitori da scuola, interessati solo a promozione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I professori meritano di essere difesi - Un professore non può e non deve uscire di casa con l'elmetto, il giubbotto antiproiettili e roba simile. Non può e non deve preoccuparsi per la sua incolumità. La scuola deve essere un luogo sicuro p ... 🔗msn.com