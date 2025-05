I problemi della sanità a Follonica troppi senza il medico

© Lanazione.it - I problemi della sanità, a Follonica “troppi senza il medico” Follonica, 3 maggio 2025 – A Follonica restano senza medico di famiglia circa 1080 persone, un numero che sale a 3000 se includiamo l’intero comprensorio delle Colline metallifere. “E’ situazione pesante – afferma il Pd di Follonica – che colpisce soprattutto anziani, famiglie con bambini, chi ha malattie croniche. Cittadini e cittadine che si trovano costretti a rincorrere ricette, visite e risposte in un sistema sempre più in affanno”. Aree rurali senza dottori. La Regione ci mette una toppa: “Arrivano i medici a rotazione”“Qualche mese fa – ricorda il Pd – solo a Follonica, i cittadini senza medico erano quasi 4000. Era quindi partito il progetto Apo (Assistenza Primaria Ottimizzata) coordinato dalla dottoressa Bondi. Il progetto ha dato grande sollievo, fino all’arrivo di due nuovi medici in città”. 🔗 , 3 maggio 2025 – Arestanodi famiglia circa 1080 persone, un numero che sale a 3000 se includiamo l’intero comprensorio delle Colline metallifere. “E’ situazione pesante – afferma il Pd di– che colpisce soprattutto anziani, famiglie con bambini, chi ha malattie croniche. Cittadini e cittadine che si trovano costretti a rincorrere ricette, visite e risposte in un sistema sempre più in affanno”. Aree ruralidottori. La Regione ci mette una toppa: “Arrivano i medici a rotazione”“Qualche mese fa – ricorda il Pd – solo a, i cittadinierano quasi 4000. Era quindi partito il progetto Apo (Assistenza Primaria Ottimizzata) coordinato dalla dottoressa Bondi. Il progetto ha dato grande sollievo, fino all’arrivo di due nuovi medici in città”. 🔗 Lanazione.it

I problemi cronici della sanità. “Liste d’attesa e personale stressato. Stendiamo un velo pietoso” - Massa Carrara, 11 aprile 2025 – Allarme per le lunghe liste di attesa nella sanità pubblica. A sollevare il problema è il segretario provinciale della Fials Massa Carrara, Renzo Barbieri. «Come segreteria provinciale denunciamo la grave situazione in cui si trova la sanità pubblica della Provincia apuana – scrive il sindacalista – dove le liste di attesa si allungano per la grave carenza di personale medico, infermieri, tecnici sanitari e Oss, a cui si aggiungono anche le carenze di personale amministrativo mentre è in continuo aumento di responsabili direttori e personale infermieristico con ... 🔗lanazione.it

Nuovi problemi alle infrastrutture tecnologiche in sanità: si muove l’Estar - FIRENZE – Nella notte trascorsa si sono presentati ulteriori problemi alle infrastrutture tecnologiche dei nuovi laboratori di analisi regionali, in particolare di Aou Meyer Ircss, Ftgm, Asl Toscana Centro e Asl Toscana Nord Ovest zona Livorno, diversi da quelli che si erano verificati lo scorso giovedì e che erano stati risolti nell’arco della mattinata. Le ragioni dei nuovi blocchi, in corso dalla scorsa notte, sono ancora sotto analisi da parte del fornitore e della struttura cloud di Regione Toscana. 🔗corrieretoscano.it

Trasformare i medici di famiglia in dipendenti pubblici non risolverà i problemi della sanità - La riforma dei medici di famiglia non risolve i problemi esistenti e ne crea di nuovi. Al momento, per la verità, non è stato depositato alcun testo: ma le indiscrezioni e le anticipazioni emerse sui media sembrano far intendere che il governo vorrebbe superare le attuali convenzioni tra i medici di base e il Sistema Sanitario Nazionale per trasformare questi ultimi in dipendenti dello stesso Ssn. 🔗linkiesta.it

