I nuovi proprietari del calcio

Luka Modric, quando gioca, vede zone di campo che gli altri non riescono a vedere, inventa passaggi che nessuno può immaginare. Crea bellezza, se necessario anche dal nulla. E non si è ancora trovato un avversario in grado di anticiparne le intenzioni: tutto accade troppo velocemente e solo nella sua testa, prima che venga mostrato al pubblico. Non c'è, evidentemente, nessuna ragione per cui possa essere diverso fuori dal campo. Infatti, ora è co-proprietario di una squadra di calcio: all'improvviso, con la stessa rapidità e imprevedibilità di quando passa la palla al compagno libero che ha visto solo lui, ha annunciato di essere entrato nello Swansea City, formazione del Galles meridionale che gioca in Championship, il secondo campionato britannico. Investor and co-owner, annuncia il club, che dallo scorso novembre è diventato di proprietà di uomini d'affari americani.

