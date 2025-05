I nudisti ’contro’ la ciclopedonale | Lasciateci lo spazio al Cesano

© Ilrestodelcarlino.it - I nudisti 'contro' la ciclopedonale: "Lasciateci lo spazio al Cesano" nudisti a Cesano. Il ponte ciclopedonale è terminato ma i naturisti auspicano che per questa stagione non vengano terminati i lavori che 'minacciano' quella che è ormai da decenni un'oasi naturista non riconosciuta, ma comunque pubblicizzata nei siti degli amanti della tintarella integrale."Speriamo che resti ancora la possibilità di stare anche senza tessili è di non dover finire tutto con l'attivazione di questa benedetta pista" si legge nei gruppi dei naturisti. "Per com'è la spiaggia ora ci sarebbe posto per tutti, il lato 'camping Cesano' è chiuso dal fiume (per ora), il lato 'Residence Piramidi' è molto distante se ci concentrassimo nel tratto di spiaggia fotografato, almeno fino a quando la pista ciclabile non sarà funzionante".Sono proprio i residenti che si sono schierati contro la presenza dei naturisti. 🔗 Temperature estive, primi.

